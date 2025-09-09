Chiquita Panamá: Ministro Moltó anuncia publicación del memorando y retorno antes de 45 días

De acuerdo con el titular del Ministerio de Comercio e Industria, el Gobierno se comprometió a garantizar seguridad en el área y mantener las vías abiertas para facilitar el reinicio de actividades.

Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó este martes que en horas de la tarde se hará público el memorando de entendimiento firmado en Brasil con la empresa Chiquita Panamá, durante la reciente visita del presidente José Raúl Mulino a ese país.

Moltó explicó que el acuerdo establece el retorno de la multinacional bananera en un plazo de 45 días, con la reactivación inicial de operaciones en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Tengo pendiente la publicación del memorando de entendimiento que firmamos. Hoy lo voy a publicar, pero básicamente lo que se acordó es que Chiquita vuelva a Panamá, en una primera etapa a cuidar las plantaciones y a revivirlas, que gracias a Dios no están tan mal como pensábamos”, indicó.

Compromisos y etapas de reactivación

De acuerdo con el titular del Ministerio de Comercio e Industria, el Gobierno se comprometió a garantizar seguridad en el área y mantener las vías abiertas para facilitar el reinicio de actividades.

En tanto, Chiquita Panamá deberá contratar al menos 3,000 trabajadores en una primera etapa, y posteriormente otros 2,000 empleos adicionales en una segunda fase.

La empresa se compromete a contratar con un modelo económico interesantísimo que vamos a explicar oportunamente, para seguir produciendo ese producto que era nuestro principal rubro de exportación. Son dos etapas: la primera con 3,000 empleos y la segunda con 2,000 más”, explicó Moltó.

El ministro incluso adelantó que, aunque el memorando establece 45 días para el retorno, la reactivación podría empezar antes.

Cobre Panamá: Auditoría la hará SGS Panama Control Services

Sobre la mina de cobre, Moltó precisó que se contratará a la empresa SGS Panama Control Services, subsidiaria de la suiza Société Générale de Surveillance, para efectuar una auditoría ambiental integral cuyo costo asciende a 539,791 dólares y tendrá una duración estimada de unos seis meses.

La auditoría abarcará un examen detallado de la situación actual de la mina en aspectos ambientales, legales y operativos, además de identificar riesgos. Los TDR establecen que deberán analizarse parámetros como la calidad del agua, suelo, aire, vegetación terrestre y los depósitos de relaves.

Las declaraciones se dieron en una conferencia de prensa conjunta con el embajador de Brasil en Panamá y la presidenta de la Cámara Brasileña Panameña, en la que se anunció la realización del Panamá Business and Investor Day, previsto para finales de este mes.

Cabe señalar, que recientemente extrabajadores de Chiquita Panamá se han quejado por el pago de liquidaciones de mil a 2 mil dólares. Al respecto, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó este martes a TVN Noticias, que las liquidaciones corresponden únicamente a derechos adquiridos, ya que el abandono de puestos durante la huelga declarada ilegal por la Corte impide el pago de indemnizaciones.

Señaló que el Mitradel mantiene acompañamiento legal y conciliación para los afectados, y que espera reunirse la próxima semana en Bocas del Toro para mediar con la empresa sobre recontrataciones.

Con información de Luis Jiménez.