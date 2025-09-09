Directora médica del centro de salud de El Valle de Urracá renunció por 'fuertes amenazas'

Más temprano, un equipo de TVN Noticias visitó el área y constató lo denunciado por la directora regional. Los usuarios señalaron que la inseguridad los obliga a buscar atención en otros centros de salud, mientras que en Valle de Urracá los cupos sobran porque “la gente tiene terror”.

La directora médica del centro de salud de Valle de Urracá, en San Miguelito, renunció a su cargo tras recibir fuertes amenazas desde el pasado domingo, día en que se registró un intercambio de disparos entre grupos criminales en medio de la escogencia de la nómina del comité de salud.

La información fue confirmada por la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella Polanco, quien explicó que, aunque se coordinan acciones con la Policía Nacional, los agentes se retiran en ciertos momentos, dejando al personal de salud completamente expuesto.

Cuando quedamos solos ocurren abusos contra los funcionarios, lo que impide que podamos cumplir con nuestra labor. Piensan que venimos a espiar, pero nuestra misión es atender a la comunidad”, aseguró.

Centella calificó la situación como lamentable, pues, aunque se trata de una comunidad de personas trabajadoras, algunos individuos optan por la delincuencia. Añadió que, pese a que el centro abre sus puertas desde tempranas horas, los residentes esperan a que amanezca para acudir debido a la ola de robos.

“Las personas no pueden llegar solas, tienen que hacerlo en grupos de 10 o 15, o pagar taxis”, señaló.

La funcionaria advirtió que esta realidad afecta gravemente a la población, que no puede trasladarse a otros centros de salud porque ya cuentan con una instalación en su sector. Reiteró además el llamado a los grupos delincuenciales para que permitan el trabajo del personal, recordándoles que incluso ellos serán atendidos en caso de enfermarse.

Más temprano, un equipo de TVN Noticias visitó el área y constató lo denunciado por la directora regional. Los usuarios señalaron que la inseguridad los obliga a buscar atención en otros centros de salud, mientras que en Valle de Urracá los cupos sobran porque “la gente tiene terror”.

La comunidad pide la construcción de una subestación policial con presencia permanente para frenar la ola delictiva que los afecta.

