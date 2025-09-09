'La gente tiene terror': Centro de salud de El Valle de Urracá secuestrado por la delincuencia

Panamá Norte/La inseguridad que aqueja a los residentes del distrito de San Miguelito ha ganado ventajas e influye de manera significativa en la calidad de atención de salud que se brinda en los centros de atención primaria que reciben los pacientes que acuden a diario por distintas dolencias. Específicamente en el centro de salud de El Valle de Urracá, en el corregimiento Arnulfo Arias, el mismo lugar donde, dos días antes, se registró un intercambio de disparos que mantiene a la población en alerta cuando acude al sitio.

Allí el personal del centro de salud inicia sus labores desde tempranas horas, pero los pacientes atemorizados no llegan sino hasta cuando sale la luz del sol para evitar ser víctimas de robos.

El pasado fin de semana, una balacera entre grupos delincuenciales interrumpió por momentos la elección de la nómina para la escogencia del nuevo comité de salud y mantuvo a los asistentes con temor de ser víctima de la violencia del lugar.

"Cuando voy al centro de salud de Torrijos Carter me envían donde me corresponde recibir atención médica, pero este centro (Valle de Urracá) parece estar abandonado debido a la inseguridad y los cupos sobran", afirmó una usuaria de las instalaciones. De igual forma, una segunda opinión de los residentes recalcó la necesidad de un cercado y una estación de policía de forma permanente por las necesidades que existen en el lugar.

Se conoció que la nueva nómina presidirá durante un año el comité encargado de llevar adelante proyectos para procurar la atención de salud y garantizar la entrega de atención primaria en beneficio de los niños, jóvenes y adultos que viven en El Valle de Urracá y comunidades cercanas.

José Polo, quien preside la nómina del nuevo comité de salud, indicó a TVN Noticias que “busca identificar las necesidades, que son muchas, pero con una reestructuración del mismo para proyectos como la pintura del Centro de Salud, la necesidad de una ambulancia y establecer una seguridad de forma permanente".

Entre los servicios que más brindan se encuentran medicina general y pediatría, en horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. pero la situación de violencia pone en duda un funcionamiento adecuado por el riesgo que representa, no solo para el personal, sino para los mismos residentes que se acercan a las instalaciones cuando necesitan atención de salud.

Polo indicó que “los problemas de violencia que enfrentan los distintos sectores son ajenos a la voluntad de los que vienen a buscar el servicio".

La violencia puede generar incertidumbre, poner en duda proyectos o dejar de lado jornadas de vacunación y fumigación contra mosquitos causantes de enfermedades.

“Este comité tiene la capacidad y la injerencia para encaminar las acciones en todos los sectores del corregimiento y podemos llegar a esas comunidades con giras médicas, barridos y limpiezas para que las personas que necesitan se sientan seguras al recibir atención médica”, afirmó Polo.

Información de Fabio Caballero