Clima en Panamá: Lluvias aisladas en sectores marítimos y algunas áreas de la vertiente del Caribe

También podrían registrarse lluvias puntualmente fuertes en zonas montañosas de Panamá, Panamá Oeste y otras regiones del país .

Panamá/La jornada de este martes en el país estará marcada por aguaceros dispersos y actividad eléctrica en varias regiones del país, según el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Durante la mañana se prevén aguaceros y lluvias aisladas en sectores marítimos, la comarca Guna Yala y la provincia de Bocas del Toro.

Para horas de la tarde se esperan aguaceros de moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas en Coclé, Costa Abajo de Colón, Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé, la Cordillera Central y Chiriquí.

También podrían registrarse lluvias puntualmente fuertes en zonas montañosas de Panamá, Panamá Oeste y otras regiones del país.

En horas de la noche las precipitaciones se concentrarán en Darién, el sur de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 25°C en la Cordillera Central y alcanzarán máximas de 29°C a 32°C en el resto del territorio nacional.

Los vientos serán variables, con velocidades menores de 10 km/h en la mañana y hasta 20 km/h en la tarde y la noche.

Caribe: olas de entre 0.4 y 0.6 metros, con periodos de 4 a 8 segundos.

olas de entre 0.4 y 0.6 metros, con periodos de 4 a 8 segundos. Pacífico: olas de entre 0.3 y 1.3 metros, con periodos de 12 a 19 segundos. Se recomienda precaución para la navegación.

Radiación solar en niveles extremos

Los índices de radiación UV-B estarán entre 8 y 11, considerados de riesgo muy alto y extremo, por lo que se recomienda a la población evitar la exposición directa al sol en horas centrales del día, utilizar protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratados.