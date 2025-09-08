Etelvina de Bonagas dice que la Unachi requiere más presupuesto y asegura que no tiene asesores

Medianero de Bonagas , quien se encontraba en la entrega de certificados de reconocimiento a estudiantes universitarios que participaron en programas de reforzamiento educativo , aseguró que la universidad atraviesa serias limitaciones presupuestarias .

Chiriquí/A pocos días de presentarse ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, manifestó su expectativa de que la asignación económica para el próximo año supere los 100 millones de dólares, que, a su juicio, son necesarios para mantener a flote la universidad y sus extensiones regionales.

Yo pienso que el presidente [José Raúl Mulino]… es un hombre de leyes, un hombre inteligente, él va a saber que tiene que darle a la Unachi más presupuesto, porque si no, está cerrando la esperanza que tienen los padres de familia que mandan a sus hijos a estudiar con la ilusión de que sean grandes profesionales”, declaró la rectora tras meses de no hablar con los medios de comunicación.

Medianero de Bonagas, quien se encontraba en la entrega de certificados de reconocimiento a estudiantes universitarios que participaron en programas de reforzamiento educativo, aseguró que la universidad atraviesa serias limitaciones presupuestarias.

Inclusive, no tenemos asesores, cuando en todas las instituciones tienen asesores en todos los departamentos. Nosotros hemos eliminado”, afirmó.

La rectora sostuvo que han tenido que implementar medidas de ajuste interno. “Miren, los docentes de tiempo completo, tiempo parcial, tienen hasta 30 horas. Significa eso que hemos disminuido docentes, para tratar de que el presupuesto siquiera pueda mantener la universidad abierta”.

El MEF le recomendó a la Unachi un presupuesto de 72.7 millones de dólares. Según el proyecto de presupuesto 2026 presentado a la Asamblea Nacional, se asignarán 590 millones de dólares a las seis universidades oficiales del país, lo que representa una reducción superior a 156 millones en comparación con los 746.3 millones aprobados para 2025.

Sin embargo, a pesar de este recorte, la Unachi verá un leve incremento, pasando de 72 millones a 72.7 millones de dólares, pese a los cuestionamientos públicos sobre el manejo institucional bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

En su momento, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, salió al paso de los cuestionamientos generados por el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026, que contempla una reducción de fondos para la mayoría de las universidades estatales, con excepción de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) e indicó que el mismo se construyó en función de los proyectos presentados por cada institución y negó que haya habido motivaciones políticas detrás de los ajustes.

En la agenda de la Comisión de Presupuesto, la Unachi tiene previsto sustentar el próximo 15 de septiembre la vista fiscal del presupuesto, con la esperanza de recuperar el monto que años atrás llegó a superar los 108 millones de dólares.

Con información de Demetrio Ábrego