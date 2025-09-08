Consulta Pública en San Francisco: aprueban zonificación del corregimiento con excepción de Boca La Caja

Los moradores de esa área acudieron al salón Farallón del Parque Recreativo Omar , donde se llevó a cabo la consulta pública , liderada por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi .

Panamá/Con 198 votos a favor, 108 en contra y 0 abstenciones, los residentes de San Francisco respaldaron este lunes la integración de su corregimiento al documento gráfico en que quedará establecida la zonificación y las normativas especiales para cada área, con la excepción de Boca La Caja.

Los moradores de esa área acudieron al salón Farallón del Parque Recreativo Omar, donde se llevó a cabo la consulta pública, liderada por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.

Lo que se busca con este proceso es ordenar el crecimiento urbano, evitar el desarrollo descontrolado que se da actualmente y garantizar que las obras respondan a los planes maestros de la ciudad y a la movilidad ciudadana”, expresó el alcalde tras culminar la audiencia pública.

Además, indicó que “este es un paso dentro de todo el proceso que queremos articular junto a la población para darle sostenibilidad y brillo a la zona, que actualmente no puede seguir como está”, destacó Mizrachi.

Molestias de residentes

Más temprano, algunos residentes mostraron su molestia porque se les informó que el salón había superado su capacidad de más de 450 personas y que no podrían ingresar más asistentes. Otros, en tanto, señalaron que no les gustó la metodología de votación.

De parte de la alcaldía explicaron que, debido a la capacidad del salón, no se permitió el ingreso de más personas por razones de seguridad.

Según la entidad, el propósito de ingresar a San Francisco en el ordenamiento territorial es ordenar el crecimiento desorganizado que se registra en el corregimiento.

La propuesta de zonificación del corregimiento de San Francisco fue elaborada por la Dirección de Planificación Urbana (DPU) del Municipio de Panamá.

Cabe señalar que San Francisco es uno de los corregimientos con mayor crecimiento en los últimos 20 años. Actualmente, está conformado por 25 barrios urbanos y tiene una población de 61,126 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población de 2023.

Este ordenamiento incluye las áreas de Punta Pacífica, Paitilla, San Francisco Centro, Villa Lilla, Carrasquilla, Coco del Mar, Viña del Mar, Altos del Golf, Loma Alegre, San Sebastián y Boca la Caja. Este último no fue incluido en el proyecto de zonificación.

