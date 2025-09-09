Cupos de taxis: Proponen reformas para acabar con abusos y juega vivo en el sistema

La reforma plantea modificaciones a las leyes de 1999 y 2003, así como la eliminación de la figura de la “cartaval”, que ha servido para multiplicar cobros a los conductores y alimentar un sistema que califica de “viciado”.

ciudad de panamá/Una nueva propuesta de ley llegó a la Asamblea Nacional con el objetivo de poner fin a los abusos en la prestación del servicio de transporte selectivo y en la asignación de cupos de taxis, un negocio que, según los propios diputados, se ha distorsionado durante los últimos años.

El diputado Edwin Vergara, proponente de la iniciativa, explicó que la ley original de transporte, creada en 1993 con un fin social, terminó convirtiéndose en una herramienta de lucro. “Un cupo que al Estado le cuesta apenas unos 21 dólares, se ha llegado a vender en hasta 50 mil dólares. Eso no estaba contemplado en su creación”, denunció.

La reforma plantea modificaciones a las leyes de 1999 y 2003, así como la eliminación de la figura de la “cartaval”, que ha servido para multiplicar cobros a los conductores y alimentar un sistema que califica de “viciado”. Según Vergara, en el país existen entre 85 mil y 90 mil cupos, muchos concentrados en manos de intermediarios y prestatarias, lo que ha generado un monopolio difícil de romper.

La diputada Grace Hernández, quien respalda la propuesta, destacó que el proyecto busca dar transparencia al sistema. Una de las ideas es que en la página web de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se publique quiénes son los dueños de los cupos. “Es momento de pensar en el ciudadano y no en el dinero”, enfatizó.

La iniciativa permitiría a los propietarios de cupos conformar nuevas prestatarias, rompiendo así la exclusividad que se mantiene desde 2003. Actualmente, los conductores están obligados a pertenecer a las prestatarias ya existentes, que, además de ser juez y parte, concentran el control del sector.

El proyecto, que será discutido en la Comisión de Transporte de la Asamblea, se enfrenta a lo que sus impulsores llaman una “misión imposible”, pues no es la primera vez que se intenta reformar este sistema. Sin embargo, los diputados confían en que, esta vez, se abra un debate inclusivo con transportistas, prestatarias y usuarios, para garantizar un servicio más justo y accesible.