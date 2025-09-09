Directora de la LNB anuncia transformación digital y advierte pérdidas de $200 millones por lotería ilegal

Jaramillo señaló que encontraron la institución “totalmente desfasada” y aseguró que ya han iniciado la digitalización del sistema, con la adquisición de un nuevo sistema de planilla y de contabilidad, lo que permitirá mayores controles.

Panamá/La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, subrayó que la esencia de esa institución es la beneficencia y que los billeteros existen gracias a ella, por lo que actualmente se impulsa un proceso de transformación digital.

Jaramillo señaló que encontraron la institución “totalmente desfasada” y aseguró que ya han iniciado la digitalización del sistema, con la adquisición de un nuevo sistema de planilla y de contabilidad, lo que permitirá mayores controles.

Todo en la Lotería se realizaba manualmente; al no tener controles sistemáticos, se prestaba para que unos pocos se enriquecieran. Eso es lo que crea los acaparadores, el sobrecosto, porque se les daba a terceros para revender el producto. Con la sistematización se eliminará ese problema”, explicó.

Modernización y resistencia

Sobre la resistencia de algunos billeteros a la modernización, Jaramillo aclaró que “no son todos” y recalcó que los cambios serán en beneficio de la institución, los vendedores y los consumidores.

“La modernización va a beneficiar tanto a los señores billeteros como al consumidor”, puntualizó.

La funcionaria enfatizó que los billeteros “jamás podrán desaparecer” y que existe un mandato presidencial para garantizarles mejores condiciones.

Es algo que yo quiero que les quede claro a todo el pueblo panameño. Estamos verificando el convenio marco para establecer el estudio final y mejorar los porcentajes que se les paga a los billeteros, así como los premios”, señaló.

También advirtió que parte de la baja en las ventas se debe a la competencia de negocios ilegales. “La gente deja de comprar porque el chinito le está pagando más que la Lotería, porque tienen sistemas de punta y tecnología, algo que a la Lotería le hace falta”.

La LNB obtiene mensualmente ganancias de entre 6 y 7 millones de dólares, sin embargo, la lotería ilegal afecta seriamente sus finanzas, con pérdidas que rondan los 200 millones de dólares al año, según Jaramillo.

El polémico contrato de la Lotto y el Pega 3

La directora también se refirió al contrato con Scientific Games LLC, responsable de los juegos Lotto y Pega 3, y pidió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse cuanto antes.

“Lamentablemente, este contrato se encuentra en la Corte Suprema de Justicia porque fue atacado de ilegalidad y nosotros estamos a la espera de un fallo. Nos ceñimos a lo expresado por el presidente de la República: la Corte tiene que pronunciarse con respecto a estos nuevos juegos que afectan a las jugadas de la LNB”, afirmó.

La funcionaria indicó que destinarán 4 millones de dólares para saldar compromisos con la empresa.

Este contrato tiene su origen en 2013, cuando la LNB lo adjudicó al consorcio Panama Lottery Technology Services, conformado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, S.A., durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Desde entonces se han firmado cinco adendas, la última en 2023, bajo la administración de Laurentino Cortizo, que lo extendió hasta 2033 e incorporó los juegos Lotto y Pega 3.