Influencers | Expertos en salud digital publican cómo lucirán en 2050 los creadores de contenido

Ava, un modelo gráfico elaborado por un grupo de investigadores que muestra el impacto físico del estilo de vida digital.

La representación visual de Ava es inquietante: postura encorvada, rostro desproporcionado, piel parcheada, cabello debilitado y ojos enrojecidos con bolsas prominentes. Según los especialistas detrás de la ilustración, se trata de una advertencia tangible sobre cómo la dependencia a los smartphones, la exposición a la iluminación LED y los horarios de sueño irregulares afectan de manera acumulativa al cuerpo humano.

El síndrome del cuello de texto o text neck es una de las condiciones más visibles en Ava. La inclinación constante de la cabeza hacia adelante entre 15 y 60 grados al mirar el móvil durante años provoca un encorvamiento progresivo, dolor cervical crónico y hasta deformaciones permanentes en la columna.

Los investigadores destacan también la relación entre la iluminación LED intensa, como la de los populares aros de luz, y el envejecimiento cutáneo acelerado. En Ava, esto se refleja en líneas profundas, inflamación crónica y un tono de piel irregular. A ello se suman problemas dermatológicos derivados de la aplicación constante de maquillaje y cosméticos cambiantes, que pueden causar dermatitis de contacto.

Los ojos de Ava cuentan otra parte de la historia. Los círculos oscuros y las bolsas hinchadas son consecuencia del síndrome visual informático, una condición que surge tras pasar horas editando, transmitiendo en vivo o revisando redes sociales. Entre sus síntomas figuran sequedad ocular, visión borrosa y cansancio extremo.

La falta de descanso, habitual entre quienes trabajan de noche o mantienen viajes continuos, agrava el problema: el insomnio no solo incrementa la fatiga, sino que también puede generar pérdida de cabello, párpados inflamados y deterioro cognitivo.

La cabellera debilitada de Ava ilustra otro de los efectos comunes entre influencers: la alopecia por tracción, resultado de peinados muy tensos, uso frecuente de extensiones y constantes tratamientos capilares.

En el rostro también se aprecian rasgos desproporcionados producto de rellenos faciales mal aplicados, lo que se traduce en mejillas abultadas y un mentón excesivamente puntiagudo. Según los investigadores, la búsqueda incesante de una imagen “perfecta” termina por generar un aspecto forzado y artificial.

Más que un simple ejercicio gráfico, Ava representa una advertencia médica y cultural. Su diseño integra datos de dermatología, oftalmología, postura y envejecimiento digital para demostrar que el costo de la vida conectada no es solo psicológico, sino también físico.

La creadora del concepto lo resume así: Ava simboliza el costo físico y mental de perseguir tendencias, generar contenido constante y cumplir estándares de belleza. La ilustración invita a reflexionar sobre la necesidad de poner límites, dormir adecuadamente y priorizar la salud frente a la presión de las redes sociales.

Aunque Ava encarna un caso extremo, los investigadores recuerdan que sus características no se limitan al mundo de los creadores de contenido. El síndrome del cuello de texto afecta a cualquier usuario de smartphone que mantenga una inclinación prolongada. La exposición a pantallas LED acelera el envejecimiento en toda la población, y la falta de sueño está directamente vinculada con fatiga, pérdida de memoria y baja concentración.

En este sentido, Ava funciona como un modelo de advertencia universal: un recordatorio gráfico de que los hábitos digitales, si no se gestionan con equilibrio, pueden dejar huellas irreversibles en el cuerpo.