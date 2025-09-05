Justin Bieber sorprende a sus fans con el anuncio de 'Swag II', su nuevo álbum

Apenas unas semanas después de lanzar Swag, el cantante canadiense reveló que tiene lista su continuación: “Swag II”, un disco que promete consolidar la etapa más experimental y personal de su carrera.

El propio artista dio la noticia este jueves 4 de septiembre, cuando compartió imágenes y videos promocionales con un predominante tono rosa. El álbum estará disponible en todas las plataformas de streaming a la medianoche del viernes 5 de septiembre (12 a.m. ET / 9 p.m. PT).

Al igual que ocurrió con Swag, Bieber recurrió a una campaña de expectativa que combinó el silencio absoluto con el impacto visual de carteles y vallas electrónicas en distintas ciudades del mundo. En esta ocasión, las pantallas mostraban únicamente el título Swag II sobre un fondo rosa, reforzando la estética sencilla pero llamativa que envuelve este proyecto.

Con Swag, el artista ya había sorprendido al utilizar carteles en lugares como Islandia, Atlanta y Los Ángeles antes de revelar la portada y la lista de canciones. La fórmula le funcionó, y todo apunta a que ahora repite el movimiento para mantener la atención de sus seguidores y la prensa especializada.

Aunque Justin Bieber aún no ha revelado la lista oficial de canciones, algunos medios han adelantado posibles detalles. Según Billboard, mientras que Swag tuvo un fuerte componente R&B, Swag II exploraría un sonido más orientado al pop, lo que podría ampliar su alcance comercial.

La portada del álbum mantiene la estética monocromática, en este caso con un rosa vibrante que, de acuerdo con especialistas, busca transmitir frescura y simplicidad.

No se descarta que Bieber vuelva a colaborar con varios de los artistas que participaron en Swag, entre ellos Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain, Druski, Lil B, Eddie Benjamin y Marvin Winans. También podrían repetir los productores Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Mk.gee y Knox Fortune, responsables de dar forma al sonido híbrido que marcó el disco anterior.

Lanzado el 11 de julio de 2025, Swag significó un punto de inflexión en la trayectoria de Bieber. El álbum debutó en el puesto número 2 del Billboard 200 y alcanzó el número 1 en la lista Top R&B Albums. Para la crítica, fue un regreso triunfal después de cuatro años sin publicar un proyecto desde Justice (2021).

El disco sorprendió al mezclar influencias del indie-rock con el R&B de los años ochenta y el pop de los noventa. Variety lo describió como “uno de los trabajos más apasionados de Bieber en los últimos años”, destacando temas como “All I Can Take”, que evoca la energía vocal de Michael Jackson, y “Yukon”, con guitarras atmosféricas.

Uno de los aspectos más comentados de Swag fue su carácter íntimo. Canciones como “Therapy Session” abordaron de frente la salud mental del cantante: “He tenido que atravesar muchas de mis batallas como ser humano muy a la vista de todos”, expresó Bieber en la canción, que contó con la colaboración del comediante Druski.

La inspiración personal también se reflejó en piezas como “Daisies” y “Devotion”, dedicadas a su esposa Hailey Baldwin Bieber y a su experiencia como padre. Un allegado declaró a People que la paternidad había sido clave para darle forma al aspecto emocional del proyecto.

El mayor fenómeno de Swag fue el tema “Daisies”, que superó los 100 millones de reproducciones en Spotify en menos de tres semanas y llegó al número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. La canción se convirtió rápidamente en un himno viral y en una de las candidatas más fuertes a canción del verano.

Más allá de la música, la estrategia de lanzamientos consecutivos también parece pensada para la temporada de premios. Como destacó Billboard, Swag se estrenó antes del cierre del periodo de elegibilidad de los Grammy 2026, mientras que Swag II competirá en la edición de 2027. Con esta táctica, Bieber evita enfrentarse consigo mismo en las mismas categorías y asegura presencia en dos ciclos distintos de la industria musical.

A sus 31 años, Justin Bieber demuestra que no teme reinventarse. Con Swag II, su propuesta artística se proyecta hacia un terreno más amplio y comercial, sin perder el carácter íntimo que lo marcó en su regreso. La expectativa ya es enorme, y el viernes 5 de septiembre sus seguidores tendrán la oportunidad de descubrir cómo suena esta nueva fase de su carrera.