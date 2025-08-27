Extensión de horarios en centros de salud: ¿pueden las instalaciones de primer nivel responder a la alta demanda?

Autoridades del Minsa explicaron que los horarios extendidos responden a las necesidades de cada comunidad. Se evalúan factores como el acceso al transporte, si la zona es de riesgo, el presupuesto disponible y el personal requerido como médicos generales, enfermeras, laboratoristas y farmacia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las recientes denuncias sobre deficiencias en la atención médica temprana y posibles negligencias médicas en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), sobre todo en La Chorrera, han reavivado el debate en torno a un proyecto de ley que busca extender los horarios en los centros de atención primaria.

En entrevista con este medio, Romualdo Navarro, jefe del Departamento de Organización y Desarrollo de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó cómo funciona actualmente la red de atención y cuáles son los planes para mejorar el acceso.

Según Navarro, el ministerio mantiene 106 instalaciones de primer nivel de atención con horario extendido en todo el país. Algunas de ellas operan hasta las 7:00 p.m., en cambio, otras se encuentran en funcionamiento hasta las 11:00 p.m., y en áreas apartadas incluso las 24 horas. A esto se suman los hospitales, que por su capacidad operan de forma continua.

El funcionario explicó que los horarios extendidos responden a las necesidades de cada comunidad. Se evalúan factores como el acceso al transporte, si la zona es de riesgo, el presupuesto disponible y el personal requerido como médicos generales, enfermeras, laboratoristas y farmacia.

No obstante, Navarro indicó que en algunos centros el horario extendido no incluye todos los servicios, como laboratorio o farmacia, debido a limitaciones presupuestarias.

“Lo que se quiere es que, cuando el paciente llega a la instalación de salud, se le pueda brindar una atención integral. Si el médico recomienda algún examen de laboratorio, se le pueda realizar al paciente y así no tener que referirlo a otra instalación de salud. Esa evaluación está haciendo el Minsa para fortalecer ese horario extendido que cuente con todos esos servicios”, agregó.

Primer nivel de atención y desconfianza ciudadana

El primer nivel de atención incluye centros, subcentros, policentros y los llamados Centros de Atención Primaria en Salud Innovador (Minsa-Capsi), donde —según Navarro— debería resolverse la mayoría de los casos comunes para evitar la sobrecarga en hospitales de segundo y tercer nivel.

Sin embargo, persiste la desconfianza de muchos usuarios, que prefieren acudir directamente a hospitales como el Santo Tomás o instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS). Otro de los desafíos que enfrenta el sistema es la alta demanda frente a la limitada capacidad instalada. En muchos centros, pacientes llegan desde las 3:00 o 4:00 de la madrugada para asegurar un cupo, pese a que la atención inicia a las 7:00 a.m.

Navarro señaló que actualmente se realiza una evaluación a nivel nacional para identificar qué instalaciones requieren horarios más amplios y dónde es posible contratar más personal de salud. Destacó que la necesidad de recurso humano, no solo se trata de médicos y enfermeras; también hacen falta insumos, medicamentos y presupuesto para garantizar una atención oportuna y de calidad.

En comunidades como Curundú, donde los residentes exigen la reapertura de su centro de salud, la decisión dependerá de este mismo análisis.