Trasladan a pacientes del Hospital del Niño a la Ciudad de la Salud ¿Qué está pasando?

La medida busca evitar el congestionamiento en el cuarto de urgencias del Hospital del Niño, José Renán Esquivel.

Ciudad de Panamá/Ante el incremento de casos respiratorios que han mantenido la capacidad de atención del Hospital del Niño (HN) entre 95% y un 100% en las últimas semanas, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que mantiene coordinaciones con la Caja de Seguro Social (CSS) para el traslado de pacientes asegurados hacia el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Ciudad de la Salud (Cidelas).

La medida busca evitar el congestionamiento en el cuarto de urgencias del Hospital del Niño, José Renán Esquivel.

Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, detalló que desde el pasado 25 de agosto hasta el momento se han trasladado 50 pacientes asegurados desde el cuarto de urgencias del HN, por lo que se mantiene la coordinación con la CSS para garantizar mantener la operatividad del hospital.

Estos cuadros respiratorios están relacionados con la llegada de la temporada lluviosa y los más comunes son el virus sincitial respiratorio, influenza (gripe), rinovirus y, posteriormente, SARS-CoV-2. Aunque con menos frecuencia, pero también de importancia, se han registrado casos de metapneumovirus, para influenza 3 y adenovirus.

Ante esta situación, el Minsa recuerda el lavado constante de manos en niños y adultos, así como el uso de mascarillas, en caso de presentar síntomas. De igual forma, se reitera a la población que no se automedique y acuda al médico de manera oportuna. También se recomienda evitar aglomeraciones y acudir a vacunarse, ya que esta es una medida preventiva contra enfermedades respiratorias. Con la evacuación, se evita cualquier complicación, disminuye el riesgo de hospitalizaciones e incluso la muerte.

Embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas, son pacientes con factores de riesgo que deben contar con un esquema de vacunación actualizado.

También podría leer: