Familiares de joven asesinado en Bugaba exigen justicia

A un mes del asesinato de Marcelino Saldaña sus familiares no tienen respuesta por parte de las autoridades para dan con los responsables del delito

La justicia aún no les llega a los familiares del joven Marcelino Saldaña y esperan respuesta por parte de las autoridades para esclarecer las causas y culpables del delito que arrancó la vida del joven cuando se disponía a bajar de su vehículo en un sector cercano a Los Centauros en Concepción de Bugaba.

Reiteraron el llamado al Ministerio Público porque es poco lo que han avanzado en las investigaciones mientras ellos siguen esperando que se haga justicia y los responsables paguen.

"Como mamá pido justicia, justicia, justicia; fue a mi hijo a quien mataron, él no era un perro, mataron a un ser humano; yo estoy sufriendo", manifestó Rosmery Saldaña, madre del joven asesinado. "No se puede aguantar que otra madre llore la pérdida de su hijo y le pido a Dios que su justicia caiga sobre cada uno de los que mataron a mi hijo", sentenció recordando a su familiar.

El distrito de Concepción ha registrado dos intentos de homicidio, lo que ha activado alarmas en la Policía Nacional y el Ministerio Público ante la ola de violencia que se ha tomado el sector.

Con información de Demetrio Ábrego