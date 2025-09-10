Familiares de joven asesinado en Bugaba exigen justicia
A un mes del asesinato de Marcelino Saldaña sus familiares no tienen respuesta por parte de las autoridades para dan con los responsables del delito
La justicia aún no les llega a los familiares del joven Marcelino Saldaña y esperan respuesta por parte de las autoridades para esclarecer las causas y culpables del delito que arrancó la vida del joven cuando se disponía a bajar de su vehículo en un sector cercano a Los Centauros en Concepción de Bugaba.
- Te puede interesar: Tragedia en las montañas de Veraguas: Niño de 5 años muere; una grave parasitosis habría sido la causa
Reiteraron el llamado al Ministerio Público porque es poco lo que han avanzado en las investigaciones mientras ellos siguen esperando que se haga justicia y los responsables paguen.
- Te puede interesar: Lesión millonaria a la DGI: aprehenden a seis personas en distintos puntos del país
"Como mamá pido justicia, justicia, justicia; fue a mi hijo a quien mataron, él no era un perro, mataron a un ser humano; yo estoy sufriendo", manifestó Rosmery Saldaña, madre del joven asesinado. "No se puede aguantar que otra madre llore la pérdida de su hijo y le pido a Dios que su justicia caiga sobre cada uno de los que mataron a mi hijo", sentenció recordando a su familiar.
El distrito de Concepción ha registrado dos intentos de homicidio, lo que ha activado alarmas en la Policía Nacional y el Ministerio Público ante la ola de violencia que se ha tomado el sector.
Con información de Demetrio Ábrego