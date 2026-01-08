36 personas aprehendidas durante allanamiento en La Escondida de Nueva Gorgona

Cabe resaltar que el allanamiento se realizó en el mismo sector donde días atrás se reportó un hecho de homicidio.

Panamá Oeste/Un total de 36 personas fueron aprehendidas durante un operativo de allanamiento y registro realizado en una residencia de alquiler ubicada en el sector de La Escondida de Nueva Gorgona, distrito de Chame, donde las autoridades lograron decomisar armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas.

De acuerdo con el reporte policial, entre los aprehendidos se encuentran 20 hombres —uno de ellos menor de edad— y 16 mujeres, incluyendo a tres extranjeras de nacionalidad colombiana, venezolana y nicaragüense. Según las primeras investigaciones, ninguno de los involucrados reside en el área, ya que todos viajaron desde distintos puntos del distrito de San Miguelito, en la ciudad capital.

El comisionado José Córdoba, jefe de la Zona Policial de Chame, informó que durante el operativo se ubicaron dos armas de fuego con sus respectivas municiones, una de ellas con permiso y otra sin la documentación correspondiente. Además, se decomisó una bolsa de tamaño regular que contenía hierba seca, presuntamente sustancias ilícitas.

Córdoba detalló que, de los 20 hombres aprehendidos, seis mantenían oficios de captura por diversos delitos, destacándose uno requerido por el delito de homicidio agravado. Asimismo, explicó que en el sector de Gorgona existen numerosas casas de alquiler temporal que suelen ser ocupadas los fines de semana por personas provenientes de otras zonas del país.

Cabe resaltar que el allanamiento se realizó en el mismo sector donde días atrás se reportó un hecho de homicidio, por lo que no se descarta que los aprehendidos tengan algún tipo de vinculación con grupos delincuenciales que operan en la ciudad de Panamá.

Las 36 personas fueron puestas a órdenes del Ministerio Público y en las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías para las audiencias correspondientes por la presunta posesión de armas de fuego y sustancias ilícitas.

Con información de Yiniva Caballero