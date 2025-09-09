Tragedia en las montañas de Veraguas: Niño de 5 años muere; una grave parasitosis habría sido la causa

Tras este lamentable hecho, realizarán una gira a esta zona norte del país para conocer la situación y verificar la calidad del agua y también realizar atenciones médicas a los moradores.

Veraguas/En el norte de las montañas de Veraguas, en el área limítrofe con Colón, específicamente en una comunidad conocida como Belencillo, la muerte de un niño de apenas 5 años ha dejado a una familia y una comunidad sumida en una profunda tristeza. Según los reportes preliminares, la causa de muerte del pequeño habría sido una grave parasitosis.

Por este caso, el Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado una investigación epidemiológica para confirmar la causa de muerte.

De momento, se estableció comunicación con funcionarios del Centro de Salud de Santa María de Belén, el más cercano a la comunidad donde residía el pequeño, el cual está ubicado en la provincia de Colón.

Un funcionario de la institución detalló que, según los primeros informes que mantienen, se conoció que los abuelos del niño viven en la comunidad de Santa María de Belén, esto en la provincia de Colón, mientras los padres son residentes en Belencillo, esto en la provincia de Veraguas.

El Ministerio de Salud confirmó que uno de los asistentes del puesto de salud estuvo anuente del caso. Tras este lamentable hecho, realizarán una gira a esta zona norte del país para conocer la situación y verificar la calidad del agua y también realizar atenciones médicas a los moradores.

El funcionario recomendó a la población lavar muy bien las manos y hervir el agua en el caso de que no se cuente con agua potable, y de esta forma evitar contaminación y enfermedades.

