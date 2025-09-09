Meduca y Ministerio de Vivienda coordinan búsqueda de terrenos para construir nuevas escuelas

Las autoridades confirmaron que continuarán trabajando de manera conjunta para avanzar en la planificación y ejecución de estas iniciativas.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de garantizar espacios adecuados para la educación, el Ministerio de Educación (Meduca) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) sostuvieron una reunión de trabajo orientada a identificar terrenos para la construcción de nuevas escuelas en distintas regiones del país.

Las autoridades de ambas instituciones coincidieron en la necesidad de avanzar de manera conjunta en la planificación y ejecución de proyectos que permitan ampliar la infraestructura educativa, beneficiando a miles de estudiantes panameños.

La directora Nacional de Proyectos de Meduca, Tarcila Soane, explicó que cuentan con el respaldo del Miviot en el desarrollo de un plan integral para habilitar terrenos que faciliten la edificación de más planteles escolares.

“La prioridad estará en áreas como Panamá Norte y Panamá Este, donde existe una alta concentración estudiantil”, destacó.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, calificó la reunión como un paso clave para revisar los planes a futuro y reforzar la disponibilidad de espacios que contribuyan a mejorar las condiciones de escolaridad en todo el país.

Durante el encuentro, los equipos técnicos de ambas entidades evaluaron distintos criterios para priorizar terrenos que respondan a la creciente demanda educativa y apoyen el fortalecimiento de la infraestructura escolar a nivel nacional.