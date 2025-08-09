Recuperación académica, un gran desafío de la educación oficial tras el paro docente

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay un gran desafío para la recuperación académica en las escuelas del sector oficial, luego de la huelga de docentes que se extendió por tres meses.

La viceministra académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que hay un plan de recomendaciones y todos los supervisores nacionales y regionales dan seguimiento del mismo.

A pesar de que ahora todo ha vuelto a la normalidad, la planificación para terminar el año 2025 no puede ser la misma.

Agregó que los docentes deben hacer un análisis de dónde quedaron los estudiantes para tratar de ubicarlos nuevamente.

Acerca de la supuesta separación del cargo del director del colegio José Antonio Remón Cantera, por no procesar a docentes en huelga, la viceministra señaló que no tenía conocimiento formal de una separación y, de serlo, tiene todo el derecho a defenderse.

El Ministerio de Educación realiza actualmente una renovación del currículo para presentar en el 2026 contenidos curriculares actualizados.

Con información de Yami Rivas