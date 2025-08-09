Estudiantes de duodécimo grado participan de reforzamiento en universidades

Ciudad de Panamá, Panamá/Un programa de reforzamiento del Ministerio de Educación (Meduca) busca que estudiantes superen dificultades académicas y se preparen para la educación superior.

Más de mil estudiantes de duodécimo grado de diversas escuelas oficiales del país, participaron este sábado del programa de reforzamiento académico del Ministerio de Educación y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el cual ayudará a fortalecer su aprendizaje en el área de matemáticas.

Agnes de Cotes, viceministra académica de educación, dijo que en la UTP hay 400 jóvenes distribuidos en diferentes aulas en el curso presencial en matemáticas, para que cuando inicien sus estudios universitarios tengan menos problemas para hacer sus exámenes de admisión.

Algunos de los jóvenes presentes señalaron que ahora tendrán la oportunidad de prepararse para sus exámenes de admisión en la universidad.

Son los propios estudiantes universitarios de servicio social de la UTP quienes se encargarán de apoyar a los graduandos.

Ángela Laguna, rectora de la UTP, indicó que los estudiantes universitarios que se encargan de dar las materias y saben lo que necesitan los jóvenes que van a entrar a realizar sus estudios superiores.

El programa cuenta con la participación de varias universidades que colaboran con el Meduca en la implementación del programa y ofrecen sus instalaciones y recursos a los estudiantes. En la UTP, las clases se realizarán todos los sábados hasta el mes de octubre.