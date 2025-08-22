Retención de salarios: Corte Suprema no admite amparo de docentes contra orden del Meduca

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el abogado Saúl Joel Tenorio Jiménez, en representación de la Asociación de Maestros Gremialistas de la República de Panamá (Asomogrerp), contra la orden de retención de salarios aplicada a los docentes a nivel nacional el pasado 12 de mayo, por parte del Ministerio de Educación (Meduca).

De acuerdo con el edicto número 1045, la resolución fue emitida el 8 de julio de 2025, donde el máximo tribunal de justicia, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, resolvió:

“El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no admite la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta contra la orden de Retención de Salarios de los Educadores a nivel nacional del 12 de mayo de 2025, emitida por el Ministerio de Educación", indica el documento.

El fallo se fundamenta en los artículos 2615, 2616, 2617, 2618 y 2619 del Código Judicial. Para verlo completo, puede ingresar AQUÍ.

La decisión fue suscrita por los magistrados Ariadne Maribel García Angulo, Juan Francisco Castillo Canto, Ángela Russo de Cedeño, Eugenio Urrutia Parrilla, Olmedo Arrocha Osorio, Cecilio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Yadira Cheng Rosas y Maribel Cornejo Batista.