Comisión de Educación de la Asamblea rechaza proyectos de festivales y prioriza reformas al sistema educativo

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras semanas de espera para la conformación de las comisiones legislativas, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional ha iniciado sus trabajos, siendo sus primeras acciones el rechazo a varios proyectos que buscaban declarar días festivos y crear festivales culturales.

El presidente de la comisión, el diputado independiente Jorge Bloise, explicó que la agenda se organiza estrictamente por orden de presentación de los proyectos, con el fin de evitar favoritismos o falsas expectativas. Según indicó, durante la primera semana de trabajo se discutieron diversas iniciativas, en donde varias fueron descartadas por no considerarse prioritarias en este momento.

Entre los proyectos rechazados se encuentran:

La declaración del Día Nacional de la Cutarra

El reconocimiento del Día de la Constitución

El Festival Nacional del Sombrero Blanco Ocueño

El Festival Acuático del río Santa María

Una propuesta que resaltaba los valores de la etnia indígena

Bloise defendió estas decisiones señalando que, si bien los festivales culturales son valiosos y el Ministerio de Cultura (MiCultura) tiene la obligación no solo de protegerlos, sino que incluso acompañarlos para que obtengan fondos y conseguir apoyo del sector privado para que estos se den, la Asamblea debe concentrarse en resolver los problemas más urgentes del país.

“Tal vez en otro momento de bonanza y que estemos volando en el sistema educativo panameño, podríamos discutir estos temas. Pero en este momento, para mí como presidente, la prioridad es trabajar en leyes que puedan fortalecer el sistema educativo y que podamos trabajar con los docentes, padres de familia y estudiantes”, afirmó.

Enfoque en la educación

El diputado detalló que la comisión está enfocada en proyectos que fortalezcan la educación pública, entre ellos:

Una política de alimentación escolar

Reformas a la carrera docente

Iniciativas de reinserción educativa para estudiantes fuera del sistema

para estudiantes fuera del sistema Mejoras en los sistemas de evaluación e información

Asimismo, informó que se discuten cuatro proyectos relacionados con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), los cuales buscan unificarse en una sola propuesta por medio de la creación de una subcomisión para transparentar el otorgamiento de becas y auxilios económicos.

Subrayó que la Comisión busca que la información sea pública porque se trata de fondos del Estado, a su vez que la ciudadanía debe saber quiénes reciben las becas y con qué méritos.

Transparencia y participación

Bloise aseguró que las sesiones de la comisión son transmitidas a través de los canales oficiales de la Asamblea y que la agenda de cada reunión se publica con anticipación en su página web.

El próximo martes, dijo, se discutirá un proyecto de gran impacto: la no reelección de autoridades universitarias, con amplia participación de gremios y sectores académicos.

Finalmente, recalcó que la intención de la Comisión de Educación es recuperar la confianza ciudadana y enfocarse en debates de fondo: