Más de 100 niños con hernias y labio leporino reciben cirugía durante jornada quirúrgica en Coclé

Tras una semana de trabajo, se logró un total de 78 cirugías que se tenían programadas. Dentro de estas, se realizaron 7 cirugías de paladar hendido y de hernias, un total de 34.

Coclé/Fueron más de 100 cirugías que se realizaron durante una semana en el Hospital Aquilino Tejera en el distrito de Penonomé a niños entre las edades de 4 a 16 años.

Las cirugías más frecuentes que se efectuaron fueron hernia ventral, inguinal, cicatrices por quemaduras o nacimiento. Las intervenciones se realizaron gracias al apoyo de cirujanos y especialistas internacionales, al Club de Leones y al personal médico de este centro hospitalario.

Tras una semana de trabajo, se logró un total de 78 cirugías que se tenían programadas. Dentro de estas, se realizaron 7 cirugías de paladar hendido y de hernias, un total de 34.

“Genial, la gente ayuda mucho; es desde los estudiantes hasta los otros doctores”, comentó la cirujana plástica Cara Downey Bullocks.

Una de las madres de familia agradeció el apoyo de la organización e instó a que sigan ayudando a todos los que necesitan de estas intervenciones.

En tanto, Mario Him, del Club de Leones de Penonomé, señaló que esperan que todos los años puedan ir a Penonomé “para poder ofrecer una solución de salud a los niños en cuanto a cirugía menor, labio leporino, paladar hendido”.

Este tipo de jornadas, que cuenta con cirujanos internacionales, se viene realizando en este hospital desde el año 2023, ya son más de 240 niños beneficiados, no solamente de la provincia de Coclé, sino también de Panamá Oeste, Panamá Este, Herrera, Los Santos, Veraguas y también de áreas comarcales.

Información de Nathalie Reyes

Le puede interesar: