Estafa de artículos de belleza: hombre condenado tras prometer beneficios falsos de $10 mil mensuales

Ciudad de Panamá/Un hombre fue condenado a pagar cinco años en prisión, luego que la Sección de Asistencia a Juicio Oral de la Fiscalía Metropolitana presentara las pruebas que lo vinculan a un delito de estafa agravada ocurrido en el mes de enero de 2018.

Según las investigaciones que presentó el Ministerio Público, el hombre participó de un plan en el que le hicieron creer a la víctima que podría adquirir un beneficio mensual por encima de 10 mil dólares, a cambio de aportar dinero para la compra de artículos de belleza. En total, la víctima ofreció $139,900, pero nunca obtuvo el beneficio mensual que se le había prometido.

Según las estadísticas del Ministerio Público, de enero a julio de 2025 se han presentado 78 denuncias por estafa agravada y 2,814 por estafa.

Recomendaciones

Estas son algunas de las recomendaciones que brindan las autoridades para evitar estafas:

No comparta imágenes de sus documentos personales.

No realice pagos por adelantado si le prometen alguna remuneración a cambio.

Tenga como opción las transacciones con pagos contra entrega en la compra de cualquier artículo.

Utilice distintivos sobre la imagen del documento para que, en caso de ser utilizada en actividades delictivas, pueda ser identificada como falsa.

Denuncie los delitos de estafas u otros fraudes ante el Ministerio Público y a la línea policial 104.

