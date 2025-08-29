Lotería Fiscal: Segundo sorteo ya tiene fecha, te contamos cómo participar

La participación es ilimitada, lo que significa que cada persona puede depositar la cantidad de sobres que desee.

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció la realización del segundo sorteo de la Lotería Fiscal 2025, una iniciativa que busca combatir la evasión fiscal y premiar a los consumidores. Durante el primer sorteo se repartieron 110 mil dólares entre 23 ganadores, uno de ellos, una mujer veragüense que se ganó $20 mil.

La próxima fecha para este juego es el 30 de octubre próximo, dos meses después del primer sorteo, tal y como lo había anunciado la DGI en su momento. La entidad informó que el cierre de urnas será el 23 de octubre.

El gran premio se reparte entre 25 participantes, y como lo vimos en la primera edición, los ganadores podrían repetirse y usted podría estar llevándose un poco más a casa.

Las facturas válidas para esta edición son aquellas emitidas desde el 28 de agosto al 23 de octubre de 2025.

Estos son los premios:

5 ganadores de $10,000

de 10 ganadores de $5,000

de 10 ganadores de $1,000

La participación es ilimitada, lo que significa que cada persona puede depositar la cantidad de sobres que desee, aumentando así sus posibilidades de ganar.

¿Cómo participar?

El mecanismo es sencillo: cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas con el nombre completo y número de cédula del participante. En caso de que la factura no incluya estos datos, se podrán escribir en el reverso.

Además, el sobre debe estar bien sellado y contener los datos personales del emisor: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección. Es importante que las personas cumplan con todos los requisitos para que el paquete no sea anulado, como sucedió en muchos casos en el primer sorteo.

La DGI exhorta a los contribuyentes a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se publicará información detallada sobre el desarrollo del sorteo y los pasos a seguir para participar.