TE autoriza recolección de firmas para revocatoria de mandato de la diputada Paulette Thomas

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de mandato, por iniciativa popular, en contra de la diputada independiente y miembro de la coalición Vamos, Olga Paulette Thomas Horly, del circuito 8-3.

La Resolución n.° 30-DROEPC/LP/DJ de 27 de agosto de 2025 del TE, publicada en el boletín electoral del jueves 28 de agosto, autoriza al ciudadano Rubén Darío De La Rosa Caballero a recolectar, al menos, el 30% de las firmas de los ciudadanos que conforman el padrón electoral del circuito 8.3, según se establece en la norma de las solicitudes de revocatoria de mandato.

De acuerdo con el TE, el padrón electoral de ese circuito para las elecciones generales fue de (167,207) electores, por lo cual el 30% de las firmas de respaldo sería un total de 50,162.

El numeral 4 del artículo 6 del Decreto 49 de 24 de noviembre de 2020 otorga a De La Rosa Caballero un plazo de 120 días calendario para la recolección de las firmas de respaldo requeridas.

La medida establece un periodo de capacitación de dos semanas, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 49 de 2020, modificado por el Decreto 8 de 2025. Una vez finalice este periodo, se dará inicio formal al trámite correspondiente para la recolección del 30% de las firmas.

El proceso de recolección de firmas se enmarca dentro de las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto No. 8 de julio de 2025, el cual actualiza las reglas para las solicitudes de revocatoria de mandato. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la obligación de que los firmantes acudan personalmente a una oficina regional del Tribunal Electoral, acompañados por los responsables de la iniciativa ciudadana, para garantizar la autenticidad del respaldo ciudadano.

Rubén Darío De La Rosa fue un contrincante de Thomas durante las elecciones generales de 2024. Aspiraba al cargo de diputado en el mismo circuito. De La Rosa también fue respaldado por la coalición Vamos.

