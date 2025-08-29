Motorizado fallece en accidente de tránsito en la Cinta Costera

Ciudad de Panamá, Panamá/Un trágico accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este viernes 29 de agosto en la Cinta Costera, donde un joven falleció tras colisionar mientras conducía una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar por las autoridades, el conductor habría intentado atravesar parte de los “jerseys” de concreto que dividen la vía, lo que provocó que perdiera el control. El impacto contra un poste del tendido eléctrico lo hizo salir expulsado y caer sobre la grama ubicada a un costado de la carretera.

Minutos después, al llegar la ambulancia, se confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, el Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo y dio inicio a las diligencias correspondientes.

Las investigaciones preliminares incluyeron la revisión de cámaras de video vigilancia instaladas a lo largo de la Cinta Costera, con el fin de determinar con exactitud las circunstancias del hecho. Las autoridades no descartaron la posibilidad de que otro vehículo pudiera haber estado involucrado en la colisión.

En el lugar también se mantuvieron agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI), quienes se encargaron de custodiar el área y recopilar evidencias para la investigación.

Este lamentable caso generó gran conmoción entre quienes transitaban por la zona en el momento del accidente.

Con información de Hellen Concepción.