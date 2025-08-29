¡Trabajos durarán hasta dos meses! MOP evalúa habilitar nuevo acceso tras cierre por hundimiento en El Guarumal

Las obras en el kilómetro 41 de la carretera, en el área de El Guarumal, buscan evitar un posible derrumbe tras detectarse un asentamiento de siete centímetros.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante las últimas semanas, cientos de usuarios de la vía Transístmica en la provincia de Colón han enfrentado serias dificultades para movilizarse, viéndose obligados a caminar largas distancias para acceder al transporte público que los lleve al centro de la ciudad. Esta situación se debe al cierre de la importante arteria vial para realizar trabajos de emergencia.

Edgar Peregrina, director de proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), explicó que la decisión de cerrar la carretera se tomó tras detectar un asentamiento crítico de siete centímetros en el kilómetro 41, específicamente en el área de El Guarumal.

"El fin de semana pasado estábamos monitoreándolo y tuvo un asentamiento de 7 centímetros, lo que nos llevó a la difícil decisión de cerrar la carretera transístmica para atender este tema tan delicado. Le pedimos disculpas a todos. La verdad que no es la idea cerrar la calle, pero no podemos permitirnos arriesgar vidas y que ocasione un derrumbe, así que tuvimos que cerrarla para trabajar", señaló el ingeniero.

Los trabajos de reparación están programados para extenderse entre uno y dos meses. El equipo técnico, en colaboración con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), realizará una excavación completa del área afectada, removerá todo el material lodoso y restablecerá la estructura del pavimento para garantizar la firmeza de la carretera.

La vía Transístmica, construida en 1855 y con 170 años de antigüedad, atraviesa la cordillera del país y enfrenta constantemente cambios en su morfología debido a las intensas lluvias de la región y problemas con tuberías que filtran agua.

"No es tanto por el tipo de suelo. Es una carretera que atraviesa el istmo de Panamá, los suelos se van saturando, hay desarrollo que se va haciendo y va cambiando la morfología y ocurren estas cosas", explicó Peregrina, recordando que en 2012 se registró un derrumbe en la curva del Sebo, relativamente cerca del punto donde se realizan las obras actuales.

Nuevos accesos para minimizar el impacto

Para reducir las molestias a los usuarios, las autoridades habilitaron el jueves 28 de agosto un nuevo acceso temporal a la autopista en El Giral, ubicado en el kilómetro 31. Este punto permite el ingreso tanto del transporte público como de vehículos particulares las 24 horas del día, sin cobro de peaje.

Las comunidades de San Juan, Gatuncillo, Buena Vista, Quebrada Bonita y Río Duque, que anteriormente debían recorrer 28 kilómetros adicionales hasta el kilómetro 13 en Chilibre para acceder a la autopista, ahora pueden utilizar esta ruta más directa.

Sin embargo, el acceso temporal tiene limitaciones: los radios de giro no permiten el paso de camiones articulados debido a las características geométricas de la vía.

Además, se trabaja en la habilitación de un segundo acceso en el kilómetro 38, en la comunidad de Quebrada Ancha, que permitirá el tránsito de Colón hacia Panamá. Este punto podría estar disponible en una semana, una vez que se resuelvan algunos inconvenientes con líneas eléctricas de ETESA que requieren el replanteamiento de la carretera siete metros hacia un lado.

Trabajos adicionales

El funcionario informó que, de forma simultánea, desarrolla otros proyectos de mantenimiento a lo largo de toda la Transístmica, incluyendo trabajos en Villa Grecia, La Cabima y labores de bacheo desde el Puente Johnson hasta el río Chagres, así como desde Sabanitas hasta Johnson.

"Estamos trabajando turnos rotativos de la mano con el Idaan, con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Está todo el equipo dando pasos firmes y precisos para atacar la problemática", indicó Peregrina.

Las autoridades exhortan a los usuarios a planificar sus viajes considerando los tiempos adicionales que requerirán los desvíos, mientras se completan estos trabajos esenciales para la seguridad vial.