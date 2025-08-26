MOP anuncia cierre temporal de la vía Transístmica en Colón por trabajos de reparación

Colón/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre total de un tramo de la vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón, debido al hundimiento de la calzada y a la inestabilidad de un talud en la zona.

De acuerdo con las autoridades, la situación fue provocada por la rotura de una tubería de agua potable, combinada con el paso de equipo pesado, lo que ocasionó un deslizamiento del terreno. El incidente representa un riesgo para la seguridad vial, por lo que fue necesario interrumpir el tránsito en ese sector.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inició este martes 26 de agosto los trabajos de reemplazo de la tubería afectada, lo que permitirá avanzar en la rehabilitación total de la vía.

Te podría interesar: Mulino exige cooperación de concesionarios para frenar salida de droga desde los puertos

Desvíos habilitados

Mientras duren los trabajos, los conductores deberán utilizar la Autopista Don Alberto Motta, la cual será gratuita hasta nuevo aviso.

En dirección Panamá–Colón : el desvío será hacia el intercambiador Madden, ubicado en el kilómetro 14.

: el desvío será hacia el intercambiador Madden, ubicado en el kilómetro 14. En dirección Colón–Panamá: el tránsito se desviará hacia el intercambiador de Quebrada López, en el kilómetro 47.

Además, el MOP informó que en los próximos 15 días se habilitarán accesos provisionales para reducir el impacto del cierre:

Kilómetro 31 : conexión desde la comunidad El Giral hacia la autopista en dirección a Colón.

: conexión desde la comunidad El Giral hacia la autopista en dirección a Colón. Kilómetro 33: conexión desde la autopista hacia la comunidad de Alto Divisa, en dirección a Panamá.

El director de Tránsito de Colón, Humberto Harris, indicó que se reforzará la señalización en el área y que se contará con el apoyo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía de Tránsito.

Las autoridades instaron a los conductores a respetar la señalización, seguir las instrucciones de los agentes y tomar previsiones ante el cierre prolongado de esta importante vía.