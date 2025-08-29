Representante de Google se reúne con autoridades del ITSE para explorar alianza educativa

Este posible convenio busca impulsar el desarrollo de competencias digitales en la educación superior de ciclo corto y ampliar las oportunidades de formación para los jóvenes panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/Eduardo La Rosa, representante del sector público y educación de Google, sostuvo una reunión con líderes ITSE-Educación Superior de Ciclo Corto como parte de un primer acercamiento para una futura alianza entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, La Rosa expresó el interés de Google en ofrecer cursos gratuitos a los estudiantes del ITSE, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades tecnológicas.

“Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en machine learning, inteligencia artificial, ciberseguridad, networking y gobierno de datos, preparando así a futuras promociones del ITSE para los desafíos del mundo digital”, aseguró Eduardo La Rosa, representante de Google para Centroamérica y Perú.