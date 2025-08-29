Posible aumento en la tarifa del Metro de Panamá genera rechazo entre los usuarios

El Metro de Panamá es utilizado diariamente por estudiantes de escuelas, universitarios, trabajadores y pacientes que se trasladan a sus citas médicas desde tempranas horas. Actualmente, la tarifa de la Línea 1 es de 35 centésimos , mientras que la de la Línea 2 es de 50 centésimos.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá se encuentra realizando un análisis y revisión de la tarifa del servicio, información que salió a relucir durante la presentación de su vista presupuestaria en la Asamblea Nacional de Diputados. La sola posibilidad de un aumento ha encendido el debate entre la ciudadanía.

En un recorrido por la estación de San Miguelito, usuarios consultados expresaron su rechazo de manera unánime. “Disculpe, la situación como está no es para aumento. O sea, ya el bolsillo del día a día no da más, así que lo vemos muy mal”, señaló una usuaria.

Otros fueron más tajantes: “Cada vez contra el pueblo, y entonces los grandes allá, aumento salarial para ellos. Para nosotros no hay aumento para nada. Dependemos de un salario mínimo, y aumentar más al pueblo creo que ya es lo último, ¿no?”.

Entre las críticas también surgió el señalamiento a los gastos del sector público: “Está mal porque en verdad el pueblo está bastante sufrido y lo que deben hacer es rebajarles los salarios a ellos, que son los que más ganan y no hacen nada, se la pasan refrigerados. Yo no estoy de acuerdo”.

El descontento se repitió entre jóvenes y adultos. “Obviamente, porque imagínese cómo está Panamá ahorita sin trabajo, y todavía van a aumentarle lo del metro… no está bien. La verdad, no creo que sea muy bien recibido, como están las cosas”, dijo otro usuario del sistema.

Los usuarios consultados coincidieron en que, con el alto costo de la vida, un eventual incremento de la tarifa sería un duro golpe a su ya limitado bolsillo.

Con información de Yamy Rivas.