Fiscalía Metropolitana busca a hombre requerido por falsificación de documentos

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía Metropolitana, emitió un comunicado en el que solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación de Weihua Luo, requerido por el delito de falsificación de documentos en general.

Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolla dentro de las competencias de la Fiscalía Metropolitana, por lo que se hace necesario el apoyo de la comunidad para avanzar en el proceso.

El Ministerio Público exhortó a las personas que puedan tener información sobre el paradero del investigado a comunicarse con la Sección de Delitos contra la Fe Pública, a los teléfonos 524-2417 y 524-2362, donde se mantendrá absoluta confidencialidad sobre los datos aportados.

El llamado refuerza los esfuerzos institucionales por combatir los delitos relacionados con la falsificación, que afectan la fe pública y la confianza en los documentos oficiales del país.