Detención provisional a exrepresentante Rodríguez y extesorero de Cristóbal Este investigados por peculado

Colón/El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Colón, Nelson Quijada Robles, ordenó la detención provisional del exrepresentante de la Junta Comunal de Cristóbal Este, Yoel Rodríguez y de un extesorero de dicha entidad, ambos señalados por la presunta comisión del delito de peculado en diversas modalidades.

Según informó el Órgano Judicial, la decisión se tomó tras valorar los argumentos de las partes durante la audiencia, en la que el juez consideró la gravedad del hecho y la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posible destrucción de pruebas y un eventual peligro para la comunidad.

En la diligencia, el tribunal también legalizó la aprehensión de los señalados y admitió la imputación de cargos presentada por el fiscal Jorge Enrique Troncoso. La defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado Joel Brown.

El caso surge a raíz de denuncias de la Autoridad Nacional de Descentralización, que advirtió sobre una supuesta lesión patrimonial superior a un millón de dólares en perjuicio de la Junta Comunal de Cristóbal Este, ocurrida entre los años 2019 y 2024.