Pescadores de Juan Hombrón llevan una semana afectados por fuertes vientos y mar de fondo

La actividad pesquera en el corregimiento de Río Hato, en Coclé, se mantiene paralizada mientras los pescadores esperan que el clima mejore para retomar su principal fuente de sustento.

Río Hato, Coclé/En playa Juan Hombrón, corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé, los pescadores cumplen ya más de una semana sin lanzar sus redes debido a los fuertes vientos y al mar de fondo que azotan la zona del Pacífico panameño.

Los trabajadores del mar explicaron que, en varias ocasiones, las lanchas se han volteado en altamar, lo que representa un alto riesgo para sus vidas. Por esta razón, han decidido suspender temporalmente la faena mientras se mantengan las condiciones adversas.

"Uno siempre tiene que coger por precaución. Ya cuando están estos tiempos así, hay que mantenerse quieto. Hemos tenido compañeros que se han perdido en el mar", relató uno de los pescadores afectados.

La paralización de la actividad preocupa a las familias de la comunidad, ya que la pesca representa su principal fuente de ingresos y alimentación. Muchos esperan que para este fin de semana las condiciones climáticas mejoren y puedan retomar su labor.

Los pescadores se mantienen atentos a los comunicados de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para decidir cuándo podrán regresar de manera segura al mar.

Con información de Nathalie Reyes.