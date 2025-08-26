Clima en Panamá: Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas del 26 al 28 de agosto
Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio panameño, desde el 26 hasta el 28 de agosto de 2025, según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
El comunicado detalla que las áreas bajo monitoreo incluyen: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.
Condiciones del tiempo esperadas
De acuerdo con el Instituto de Meteorología, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones mantienen una atmósfera inestable sobre el país. A esto se suma el paso de la onda tropical #26, que ocasionará un incremento de lluvias y tormentas.
Se prevén acumulados de 50 a 100 milímetros diarios en las provincias y comarcas bajo aviso, y entre 20 a 60 milímetros en el resto del país.
Estas lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, con riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.
Recomendaciones de Sinaproc
La entidad pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las medidas de prevención:
- Evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas.
- Conducir con precaución en carreteras resbaladizas y con poca visibilidad.
- No poner en riesgo a estudiantes ni habitantes de áreas de difícil acceso al intentar atravesar corrientes de agua.
- Atender las indicaciones de las autoridades de emergencia.
Monitoreo permanente
El Sinaproc aseguró que se mantiene en vigilancia constante y emitirá nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución del clima. Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.