Clima en Panamá: Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas del 26 al 28 de agosto

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio panameño, desde el 26 hasta el 28 de agosto de 2025, según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El comunicado detalla que las áreas bajo monitoreo incluyen: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Condiciones del tiempo esperadas

De acuerdo con el Instituto de Meteorología, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones mantienen una atmósfera inestable sobre el país. A esto se suma el paso de la onda tropical #26, que ocasionará un incremento de lluvias y tormentas.

Se prevén acumulados de 50 a 100 milímetros diarios en las provincias y comarcas bajo aviso, y entre 20 a 60 milímetros en el resto del país.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, con riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones de Sinaproc

La entidad pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las medidas de prevención:

Evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas.

Conducir con precaución en carreteras resbaladizas y con poca visibilidad.

No poner en riesgo a estudiantes ni habitantes de áreas de difícil acceso al intentar atravesar corrientes de agua.

Atender las indicaciones de las autoridades de emergencia.

Monitoreo permanente

El Sinaproc aseguró que se mantiene en vigilancia constante y emitirá nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución del clima. Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.