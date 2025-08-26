Clima en Panamá: Aviso de vigilancia por lluvias y tormentas del 26 al 28 de agosto

Calles inundadas por la fuertes lluvias en la ciudad de Panamá.
Calles inundadas por la fuertes lluvias en la ciudad de Panamá. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio panameño, desde el 26 hasta el 28 de agosto de 2025, según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El comunicado detalla que las áreas bajo monitoreo incluyen: Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

LLuvias en la ciudad de Panamá
LLuvias en la ciudad de Panamá / TVN Noticias

Condiciones del tiempo esperadas

De acuerdo con el Instituto de Meteorología, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de bajas presiones mantienen una atmósfera inestable sobre el país. A esto se suma el paso de la onda tropical #26, que ocasionará un incremento de lluvias y tormentas.

Se prevén acumulados de 50 a 100 milímetros diarios en las provincias y comarcas bajo aviso, y entre 20 a 60 milímetros en el resto del país.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, con riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones de Sinaproc

La entidad pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y seguir las medidas de prevención:

  • Evitar cruzar ríos, quebradas y zonas inundadas.
  • Conducir con precaución en carreteras resbaladizas y con poca visibilidad.
  • No poner en riesgo a estudiantes ni habitantes de áreas de difícil acceso al intentar atravesar corrientes de agua.
  • Atender las indicaciones de las autoridades de emergencia.

Monitoreo permanente

El Sinaproc aseguró que se mantiene en vigilancia constante y emitirá nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución del clima. Para reportar emergencias, la población puede comunicarse al 911 o al 520-4426.

