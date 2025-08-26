Clima en Panamá: Pronostican lluvias y tormentas para este martes en varias provincias del país

En la mañana, se esperan lluvias dispersas en el Caribe Occidental y Guna Yala, mientras que en otras regiones predominarán intervalos de nubes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El país podría experimentar condiciones de cielo nublado y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante la jornada de este martes 26 de agosto, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el informe, en la madrugada se registrarán aguaceros aislados con tormentas en sectores del sur de Darién, la comarca Guna Yala, Panamá Norte, Golfo de Panamá, Colón, sur de Azuero, Golfo de Chiriquí, norte de Veraguas, costas de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro. El resto del territorio amanecerá con cielo parcialmente nublado.

En la mañana, se esperan lluvias dispersas en el Caribe Occidental y Guna Yala, mientras que en otras regiones predominarán intervalos de nubes. Hacia la tarde, el pronóstico advierte de aguaceros con actividad eléctrica en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Veraguas y Coclé. En el resto del país se prevén intervalos nublados y algunas lluvias aisladas.

Durante la noche, las precipitaciones se concentrarían en Darién, Panamá, Veraguas y Chiriquí, con cielo parcialmente nublado en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central estarán entre 18 °C y 28 °C.

Respecto a los vientos, en la vertiente del Caribe se esperan corrientes de oeste a noroeste, con intervalos de suroeste y sur, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h en zonas marítimas. En tierra firme serán menores. En la vertiente del Pacífico, los vientos serán variables y débiles en la madrugada, aumentando durante el día con dirección suroeste a sur en el Pacífico Occidental, Azuero, Coclé, Panamá Este y Darién, y de noroeste sobre Panamá Oeste y la capital.

Las condiciones marítimas también exigen precaución: en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.10 y 1.60 metros de altura, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 1.00 y 2.70 metros, con periodos de 12 a 14 segundos. Por último, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 5 y 10, lo que representa un nivel de riesgo de moderado a muy alto. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas de seguridad para prevenir incidentes.