CSS realizará jornada de reducción de mora quirúrgica en La Chorrera este fin de semana

Las jornadas de reducción de mora quirúrgica en la Caja de Seguro Social forman parte del esfuerzo que realiza la institución para llegar a la mayor cantidad de pacientes que esperan cirugías y consultas especializadas durante mucho tiempo.

Panamá Oeste/Este sábado 30 y domingo 31 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) llevará a cabo una nueva jornada de atenciones médicas en la Policlínica Dr. Santiago Barraza en el distrito de La Chorrera.

En esta ocasión, más de 900 pacientes serán atendidos en consultas de especialidades como cirugía general, dermatología, ortopedia, otorrinolaringología, ginecología, fisiatría, medicina interna y geriatría que llevan más de un año en lista de espera.

De igual forma, 20 pacientes recibirán una cirugía de cataratas, que ayudará a mejorar su claridad visual. Una vez finalice la intervención de estos 20 pacientes, la mora quirúrgica reducirá en un 60%, con un total de 213 pacientes beneficiados con esta intervención en todas las jornadas extraordinarias. Otros 28 serán operados para corregir hernias y problemas en las articulaciones.

También le puede interesar: Posible aumento en la tarifa del Metro de Panamá genera rechazo entre los usuarios

Incluirá la participación de 16 médicos especialistas provenientes de la ciudad capital y otras unidades ejecutoras de Panamá Oeste, entre los que se incluyen un oftalmólogo, dos cirujanos generales y dos ortopedas.

Las jornadas de reducción de mora quirúrgica en la Caja de Seguro Social forman parte del esfuerzo que realiza la institución para llegar a la mayor cantidad de pacientes que esperan cirugías y consultas especializadas durante mucho tiempo.

En La Chorrera, desde el pasado 31 de mayo, la Policlínica Dr. Santiago Barraza ha realizado cerca de 200 cirugías en diez jornadas de reducción de mora. Mientras que, desde el 7 de junio de 2025, ha brindado 2 mil 58 atenciones médicas especializadas en jornadas extraordinarias a pacientes que estaban en la lista de espera desde hace meses.

Otros contenidos que le pueden interesar: