Copa Airlines y Banistmo firman acuerdo que permitirá a jóvenes panameños financiar su formación como pilotos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Academia Latinoamericana de Aviación Superior (ALAS) y el banco Banistmo firmaron un acuerdo que abre nuevas oportunidades para que jóvenes panameños puedan cumplir su sueño de convertirse en pilotos comerciales.

El convenio contempla un esquema de financiamiento que cubrirá el 100% del costo de la carrera, con la particularidad de que los beneficiarios comenzarán a pagar el préstamo una vez estén contratados por Copa Airlines, compañía aérea que respalda esta iniciativa.

Durante el anuncio, Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, destacó que el programa busca garantizar que ningún panameño con talento, disciplina y vocación pierda la oportunidad de aspirar a una carrera tan importante como la de piloto comercial.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Banistmo, Aimeé Sentmat, explicó que la alianza permitirá que los estudiantes se concentren en su formación sin preocuparse por la carga financiera inicial.

“Son estudiantes que tienen que pasar el filtro, por decirlo de alguna forma, de alas. Son estudiantes de la academia. Ese es el primer condicionamiento. La academia es muy estricta en cuáles son esas condiciones porque tiene estándares globales. Entonces el primer requisito que tiene que tener es ser calificado y aceptado por la academia”, detalló.

No obstante, los aspirantes deberán cumplir con requisitos estrictos. El primero es ser admitidos en ALAS, una academia reconocida por sus estándares internacionales en la formación de pilotos. Además, al momento de solicitar el financiamiento, el estudiante debe presentarse acompañado por un adulto responsable, quien funge como codeudor.

El programa está dirigido a jóvenes panameños de cualquier región del país, egresados de escuelas públicas o privadas, siempre y cuando cumplan con la condición fundamental: haber sido aceptados previamente por la Academia Latinoamericana de Aviación Superior.

Con este acuerdo, Copa Airlines y Banistmo buscan fortalecer el acceso a la formación aeronáutica y garantizar una mayor incorporación de talento nacional en la industria aérea.

Con información de Jorge Quirós