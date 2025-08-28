Una alianza por el conocimiento: Ciudad del Saber y TVN Media unen esfuerzos

La Fundación Ciudad del Saber y TVN Media firmaron un convenio de cooperación que busca impulsar la difusión de contenidos educativos, culturales y sociales en el país.

El acuerdo fue suscrito por el profesor Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, y Luis Mouynes, Gerente General de TVN Media, consolidando una alianza estratégica que permitirá amplificar el alcance de las actividades, programas y aportes culturales desarrollados por la Fundación.

Entre las iniciativas contempladas en este convenio destacan:

La creación y difusión del segmento audiovisual mensual “SAPIENS en 1 minuto”, cápsulas informativas basadas en artículos de la revista institucional SAPIENS, que serán compartidas a través de las plataformas digitales de @tvnpanama, @gentetvn y @ciudaddelsaber.

Una colaboración editorial mensual en la web de TVN, con artículos y entrevistas a especialistas de la Fundación.

El lanzamiento del segmento radial “Saberes que transforman”, transmitido tres veces por semana en el programa Cae la Tarde de TVN Radio (2:30 p.m.), conducido por Andrea Pérez Meana y Rosalma Barría.

Con esta alianza, Ciudad del Saber y TVN Media reafirman su compromiso con la educación, la cultura y la sostenibilidad, ofreciendo a la ciudadanía contenidos de calidad que inspiran, educan y promueven el desarrollo del país.