Hallan cráneo y restos óseos en residencia de La Chorrera: propietario alega práctica religiosa heredada

Durante una diligencia realizada por la Fiscalía en una residencia ubicada en el sector de Altos de Las Praderas, corregimiento de Playa Leona, en La Chorrera, las autoridades hallaron un cráneo humano y restos óseos dentro de una caja.

Según informes preliminares, el propietario de la vivienda manifestó que dichos restos habían sido heredados de su abuelo y que formaban parte de una práctica religiosa familiar. Indicó que la caja había sido traída hace varios años desde las montañas de Coclé, donde presuntamente se originó la tradición.

“En el momento del registro se encontró una caja que contenía un cráneo y osamentas humanas. El propietario aseguró que estos restos llevaban años en su poder y que fueron heredados como parte de una práctica religiosa familiar. Había una especie de altar en la vivienda que llamó la atención durante la diligencia. No se pudo precisar en qué consistía exactamente la práctica, pero señaló que provenía de las montañas de Coclé”, detalló el jefe de la zona policial, Adolfo Pérez.

El propietario fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para verificar la veracidad de su versión y determinar si existe algún delito relacionado con la posesión de restos humanos.

Con información de Yiniva Caballero