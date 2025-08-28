Detectan a cinco viajeros con dinero oculto en su ropa interior en el Aeropuerto Panamá Pacífico

El caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen y destino de los fondos.

Ciudad de Panamá/Las autoridades aduaneras detectaron a cinco ciudadanos españoles que intentaban ingresar a Panamá con un total de 80,031 dólares americanos sin declarar, ocultos en su ropa interior, en dos vuelos procedentes de La Habana, Cuba.

El primer caso ocurrió cuando dos viajeras españolas llegaron a la terminal aérea de Panamá Pacífico. Durante la verificación, las mujeres aseguraron no haber realizado la Declaración Jurada Digital, lo que levantó sospechas en los inspectores aduaneros.

Al ser sometidas a una inspección secundaria con el equipo Body Scan, se les detectó dinero escondido en la ropa interior. Una de ellas llevaba $18,400 dólares, mientras que la otra transportaba $18,592 dólares, sumas que fueron retenidas de inmediato.

En un segundo incidente, ocurrido en la misma terminal aérea, tres pasajeros españoles también negaron haber cumplido con la Declaración Jurada Digital al pasar por el área de carriles. Por una alerta de riesgo remitida por la Dirección de Inteligencia e Investigación Policial (DIIP), fueron enviados a revisión secundaria, donde nuevamente el Body Scan permitió identificar dinero oculto en sus prendas.

A uno de los viajeros se le encontraron $15,466 dólares, al segundo $13,700 dólares y al tercero $13,843 dólares.

En total, los cinco visitantes fueron retenidos y el dinero quedó bajo custodia. El caso fue remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen y destino de los fondos.