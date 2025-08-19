Detienen a ciudadano cubano con monedas de colección y billetes extranjeros en puesto aduanero en Chiriquí

Chiriquí/Un ciudadano de nacionalidad cubana fue retenido por agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera en la provincia de Chiriquí tras detectársele monedas de colección y billetes de diversas nacionalidades ocultos en cuatro cajas que transportaba como encomienda en un bus de la ruta Panamá–David–frontera.

La acción se llevó a cabo en el puesto integral de control de San Isidro, ubicado a pocos kilómetros de la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Te podría interesar: Colisión entre autobús de la ruta San Félix–David y un vehículo deja mas de 30 lesionados en San Lorenzo

Según informó la Dirección de la Autoridad Nacional de Aduanas, durante una revisión rutinaria los inspectores decomisaron tres cajas que contenían monedas y billetes de distintos países, pese a que la encomienda había sido declarada como “libros”.

Entre lo incautado se registraron denominaciones provenientes de Brasil, Cuba y Turquía, entre otros. Las autoridades indicaron que se realizan los trámites correspondientes y se mantienen coordinaciones con el Ministerio Público para dar curso a las investigaciones.

Con información de Demetrio Ábrego.