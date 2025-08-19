Colisión entre autobús de la ruta San Félix–David y un vehículo deja cerca de 28 lesionados en San Lorenzo

Chiriquí/En horas de la mañana de este martes 19 de agosto se registró un aparatoso accidente de tránsito en las inmediaciones del río Fonseca, en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho involucró a un autobús de la ruta San Félix–David y a un vehículo que transportaba camarones.

El Cuerpo de Bomberos de Chiriquí informó a este medio, de forma preliminar, que al menos 28 personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro presentan heridas de gravedad y fueron trasladadas a centros médicos de la región.

Información en desarrollo.