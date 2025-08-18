Constituyente: Tribunal Electoral autoriza recolección de firmas a grupo de ciudadanos

Panamá/A partir del viernes 22 de agosto, el movimiento “Los Seiscientos Mil que Cambiarán la Constitución” empezará a recoger firmas para impulsar una constituyente con el propósito de reformar la Constitución.

El grupo, liderado por José Luis Galloway, ya cuenta con la autorización del Tribunal Electoral, la cual fue publicada hoy, lunes 18 de agosto, a través del Boletín 5880-B.

Los proponentes argumentan que una constituyente permitiría renovar las bases institucionales del país, estableciendo reglas más claras y justas que fortalezcan la democracia, promuevan una mayor participación ciudadana y limiten los excesos del poder político.

El movimiento deberá recabar aproximadamente 620,227 firmas de apoyo, equivalentes al 20 % del Registro Electoral al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. Para ello, quienes deseen respaldar la iniciativa deberán acudir a las oficinas del Tribunal Electoral a plasmar su firma.

Recientemente, el Tribunal Electoral modificó la disposición sobre la recolección de firmas para la revocatoria de mandato y para una constituyente paralela, señalando que este proceso debe realizarse de forma presencial. Es decir, los ciudadanos interesados deberán acudir directamente a las oficinas del TE. En 2020, este trámite se hacía mediante herramientas tecnológicas.

El proceso se encuentra regulado por el Decreto 9 de 7 de julio de 2025, junto con el artículo 314 de la Constitución, el artículo 509 del Código Electoral y el artículo 3 del mismo Decreto 9. Estas normas otorgan a los ciudadanos un plazo de hasta seis meses para reunir las firmas requeridas.

En paralelo, el Ejecutivo lleva adelante, a través de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), un proceso de alfabetización constitucional con miras a convocar también una constituyente, promesa de campaña del presidente José Raúl Mulino.

Ambos procesos buscan modificar o reemplazar la actual Constitución de 1972 [ajustada por los actos reformatorios de 1978, el acto constitucional de 1983, los actos legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y el acto legislativo No. 1 de 2004, publicado en la Gaceta Oficial No. 25,176 del 15 de noviembre de 2004].