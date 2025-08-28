Cierre parcial por trabajos de la Línea 3 en la carretera Roberto Chiari

La obra, que tendrá una duración de cuatro meses, requerirá habilitar un nuevo acceso para la entrada y salida de equipos en la zona de construcción.

Carretera de 8 carriles Roberto Chiari
Carretera de 8 carriles Roberto Chiari / Foto/TVN-2.com
Danna Durán - Periodista
28 de agosto 2025 - 15:58

A partir del viernes 29 de septiembre, se realizarán trabajos de construcción de la Torre de Evacuación 1 de la Línea 3 del Metro de Panamá, en un área contigua a la carretera Roberto F. Chiari, vía hacia Panamá Pacífico.

La obra, que tendrá una duración de cuatro meses, requerirá habilitar un nuevo acceso para la entrada y salida de equipos en la zona de construcción. No obstante, las autoridades informaron que los carriles permanecerán habilitados y no habrá interrupciones en el tránsito vehicular.

El Metro de Panamá solicitó a los conductores respetar el límite de velocidad de 40 km/h en el área, como medida de seguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores.

“Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas. Pedimos a los conductores seguir las señales de tránsito instaladas en la zona”, señaló la entidad en un comunicado.

