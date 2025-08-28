Panamá se prepara para la gran jornada nacional de limpieza de playas y ríos

El objetivo central es sensibilizar a la población sobre la necesidad de evitar que los desechos terminen en ríos, quebradas y, finalmente, en los océanos, donde afectan gravemente la biodiversidad y ponen en riesgo a especies marinas y aves que habitan en estas zonas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo domingo 21 de septiembre se llevará a cabo la jornada nacional de limpieza de playas y ríos, una actividad que busca reducir la contaminación y generar conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y fluviales del país.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de organizaciones ambientalistas, juntas comunales, alcaldías y el Gobierno Nacional, se realizará de manera simultánea en diferentes puntos del país. En la ciudad de Panamá, las actividades se concentrarán en la desembocadura del río Matías Hernández, cerca del Mirador de Aves en Costa del Este, y en Panamá Viejo. También se han confirmado jornadas en la provincia de Colón y en otras regiones del interior del país.

El objetivo central es sensibilizar a la población sobre la necesidad de evitar que los desechos terminen en ríos, quebradas y, finalmente, en los océanos, donde afectan gravemente la biodiversidad y ponen en riesgo a especies marinas y aves que habitan en estas zonas.

Te podría interesar: Aprueban en tercer debate proyecto de ley que ordena transición en juntas comunales y municipios

La limpieza de playas y ríos no es nueva en Panamá: este año se cumplen 34 años consecutivos desde que se realizan estas jornadas, que han logrado movilizar a miles de voluntarios a nivel nacional.

Además de la recolección de desechos, en esta edición se dará especial importancia a la caracterización de los materiales recogidos, con el fin de que puedan reincorporarse a la economía circular a través de procesos de reciclaje y aprovechamiento, sobre todo del plástico.

Para los organizadores, cada vez más panameños se suman a esta iniciativa, lo que refleja la preocupación ciudadana por el estado de los mares, ríos y playas. A su vez, hicieron un llamado a participar de forma activa en esta actividad ambiental.

Con información de Jocelyn Mosquera.