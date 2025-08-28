Aprueban en tercer debate proyecto de ley que ordena transición en juntas comunales y municipios

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el miércoles 28 de agosto, en tercer debate, el proyecto de Ley 11, que establece un proceso ordenado de transición entre autoridades salientes y entrantes en juntas comunales y municipios. La iniciativa, respaldada de forma unánime con 42 votos, reforma la Ley 105 de 1973, que organiza las juntas comunales, y la Ley 106 del mismo año, sobre Régimen Municipal. El objetivo es garantizar transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales.

El proyecto dispone que toda autoridad saliente deberá presentar una auditoría e informe detallado sobre la situación real de la junta comunal o municipio. Dichos reportes deberán incluir aspectos legales, financieros, de tesorería, servicios, proyectos en ejecución, inventarios y estados físicos de equipos, entre otros.

Con esta medida, las nuevas autoridades podrán conocer de primera mano las condiciones en las que reciben la institución, lo que busca evitar retrasos en el proceso de transición y garantizar mayor claridad en la gestión.

“Dejar la casa en orden”

El diputado independiente Neftalí Zamora, proponente de la ley, señaló en Noticias AM que el espíritu de la iniciativa es “que la última responsabilidad de una autoridad saliente sea dejar la casa en orden”. "Busca agarrar un Órgano, en este caso el Órgano de Gobiernos Locales y poder transparentar el proceso de transición de juntas comunales. Cuando una autoridad sale del periodo, lo que queremos hacer es que su última responsabilidad, sea dejar la casa en orden”, explicó.

El diputado advirtió que situaciones como las ocurridas en Colón, donde se encontraron vehículos oficiales en manos de particulares y deudas con la Caja de Seguro Social, o en San Francisco, donde se borró información contable, son ejemplos de la falta de controles que se busca corregir.

De acuerdo con el documento, la nueva norma pretende modernizar la administración local y ofrecer mejores herramientas a representantes y alcaldes para el desarrollo comunitario en los distintos corregimientos y distritos del país. El texto también establece plazos y mecanismos para que las reuniones de transición se realicen de manera coordinada entre las autoridades salientes y las electas, quienes deberán recibir copias de presupuestos, listados de bienes y reportes financieros.

En las comunidades, las juntas comunales tienen la responsabilidad de organizar y promover el desarrollo social, económico y cultural, además de impulsar proyectos educativos, deportivos y cívicos. Tras su aprobación en tercer debate, la ley queda pendiente de sanción por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.