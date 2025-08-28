Detectan más de 180 tanques de gas subsidiados en locales comerciales, multas superan $1.5 millones desde 2009

La sanción establecida por esta irregularidad es de B/.625.00 por cada tanque de gas encontrado en uso en un establecimiento comercial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Verificaciones realizadas entre enero y julio de este año por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectaron en diferentes locales comerciales del país el uso indebido de 185 cilindros de gas de 25 libras, los cuales son subsidiados por el Estado para uso doméstico.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, la mayor cantidad de estos tanques fue ubicada en el área metropolitana (76), por verificadores de la sede central, en restaurantes, panaderías y lavamáticos.

La sanción establecida por esta irregularidad es de B/.625.00 por cada tanque de gas encontrado en uso en un establecimiento comercial. En lo que va del año, se han impuesto seis multas en primera instancia, por un total de B/.8,250.00.

Desde el año 2009 hasta julio de 2025, según cifras del Departamento de Investigación de la Acodeco, se han aplicado B/.1,563,440.00 en multas por 2,684 casos relacionados con la prohibición del uso indebido de cilindros de gas subsidiado.

El Decreto de Gabinete N.º 16 de 11 de marzo de 2014, en su artículo 9, establece que “las ventas de gas licuado de petróleo en cilindros de 25 libras a fondas, puestos ambulantes o temporales de venta de comidas, comedores escolares y comedores populares califican como de uso doméstico residencial. Además, se faculta a la Acodeco para que, mediante resolución motivada, pueda incluir dentro de esta calificación a otros establecimientos”.

Las acciones de fiscalización para el cumplimiento de este decreto son realizadas por las administraciones regionales y el Departamento de Verificación de la Acodeco. Asimismo, se atienden las denuncias anónimas presentadas por los consumidores a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) y por WhatsApp o Telegram al 6330-3333.