Bruma en Caimitillo: MiAmbiente confirma posible presencia de agentes contaminantes; instalarán medidores de calidad del aire

Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes de Caimitillo, en Panamá Norte, mantienen la preocupación por la presencia de lo que aseguran es un agente contaminante en el ambiente, que estaría afectando su salud y calidad de vida.

En días pasados, un grupo de vecinos documentó con imágenes la aparición de una bruma en la zona, que, según denuncian, se intensifica en horas nocturnas y de la madrugada. Los habitantes han solicitado estudios más profundos para determinar el origen de esta situación, que relacionan con una planta cementera ubicada en el área.

De manera extraoficial, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) habría confirmado la detección de agentes contaminantes, aunque aún no se ha especificado su tipo o su naturaleza. Posteriormente, corresponderá a las autoridades de salud determinar si estos compuestos tienen relación con las afecciones cutáneas y respiratorias reportadas por los residentes en algunos niños.

El diputado independiente del circuito 8-5, Neftalí Zamora, reconoció que ha recibido información preliminar sobre las inspecciones ambientales. Explicó que especialistas de MiAmbiente recolectaron sedimentos en la flora y cuerpos de agua cercanos a la planta.

Según indicó, en el proceso se investiga el uso del “Clinker”, un químico utilizado en la producción de cemento que, si es manipulado de forma inadecuada, podría dispersarse por aire y agua, depositándose en suelos y ríos que sirven como fuente de consumo para algunas comunidades. Zamora insistió en que corresponde a las autoridades determinar si la actividad de la cementera guarda relación con la calidad del aire y el estado de salud de los habitantes.

El diputado señaló que ha tenido conocimiento de estos casos, como el de un niño de la comunidad que incluso tuvo que mudarse con su familia debido a la gravedad de sus padecimientos. Los residentes han manifestado su temor, pero también reconocen la importancia económica de la planta para la comunidad. No obstante, piden que se garantice el cumplimiento de los filtros y medidas de seguridad ambiental necesarias.

Te podría interesar: Presunta contaminación en Caimitillo: MiAmbiente envía muestras a laboratorio

Respuesta de la empresa

Ante las denuncias, la compañía respondió en días pasados mediante un comunicado que la bruma observada corresponde a fenómenos naturales, asegurando que la planta cumple con las normativas ambientales vigentes y que realiza estudios técnicos periódicos de calidad del aire, los cuales son entregados a las autoridades competentes.

Sin embargo, expertos y representantes locales consideran que, además de los reportes internos de la empresa, es fundamental que el Estado realice un monitoreo independiente y constante para garantizar transparencia.

MiAmbiente informó que en las próximas semanas instalará equipos de medición de la calidad del aire en diferentes puntos de la zona. Los resultados de estos análisis, según adelantó Zamora, serán compartidos con la comunidad para poder brindarles claridad de a qué responde dicha bruma.

“Podamos tener por fin la claridad de que la bruma responde a la neblina, al mal uso de la planta o a qué. Eso es lo que yo quiero, ser muy responsable con esto. Yo, como autoridad, al final del día, tengo acceso a las demás autoridades y a todos los que de alguna forma tienen algún tipo de convivencia con los vecinos de Panamá Norte, pero también tengo que ser muy cauteloso respecto a mi abordaje, toda vez que esta empresa, al final, necesita poder también tener esta información”, indicó.

Zamora también añadió que “no es solo decir ‘tiene la información’, no. Tiene que hacer cambios para poder hacer que esto no vuelva a suceder. Al final del día, si se llegan a los informes, yo lo que esperaría, tanto de parte de MiAmbiente como del Minsa, es las sanciones pertinentes para poder comenzar a tener cambios. Porque si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas”.