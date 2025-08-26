Presunta contaminación en Caimitillo: MiAmbiente envía muestras a laboratorio

Panamá/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, anunció este martes 26 de agosto que, tras denuncias en redes sociales sobre una posible contaminación en Caimitillo, personal de la entidad acudió al área y recolectó hojas de árboles que fueron enviadas a laboratorio para determinar qué está ocurriendo.

“Logramos evidencia de hojas de árboles con acumulación de sedimento; las llevamos el viernes a examen y vamos a saber exactamente lo que está pasando”, explicó Navarro ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde sustentó un presupuesto de $89 millones para 2026.

Denuncias comunitarias y postura del Minsa

Residentes de la comunidad de Caimitillo aseguran que una bruma nocturna emanada por una empresa del lugar estaría provocando problemas de salud en la población, como afecciones respiratorias y dermatitis.

Sin embargo, el director regional del Ministerio de Salud en Panamá Norte, Algis Torres, afirmó que, tras evaluaciones realizadas, no existen evidencias de que la bruma represente un riesgo sanitario.

Explicó que un monitoreo ambiental llevado a cabo recientemente por una empresa privada en seis puntos de Caimitillo y Calzada Larga no detectó partículas por encima de los 10 micrómetros. “Por lo tanto, no produce ninguna enfermedad en este momento”, señaló.

Aun así, Navarro insistió en que el área de Panamá Norte registra altos niveles de contaminación en el aire.

Los pozos de agua deben registrarse

En su intervención, el ministro también indicó que los pozos sin control ni permiso ponen en riesgo el recurso de los acuíferos, advirtió. Toda persona que tenga un pozo debería registrarlo, ya que un estudio reciente reveló que solo el 15% de los pozos está formalmente inscrito.

“Había un descontrol total en el tema”, se señaló durante la exposición. Se hizo un llamado a que el MIDA, las alcaldías, el Ministerio de Salud y los propios ciudadanos asuman la responsabilidad de registrar los pozos para garantizar un manejo sostenible del agua.

Presupuesto 2026

Durante la sustentación, el ministro reconoció que al Ministerio de Ambiente se le recortaron $14 millones del presupuesto solicitado, aunque dijo que se les otorgó lo necesario para cubrir funciones básicas.

Destacó que el presupuesto incluye 330 plazas para guardaparques, personal ya capacitado a nivel nacional, así como $6 millones para el Parque Nacional Coiba.

Además, Navarro manifestó su rechazo a seguir asignando fondos al Patronato de la Cinta Norteña, y se mostró a favor de que la administración del tema pase al municipio.