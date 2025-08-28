Más de 20 personas aprehendidas por su presunta vinculación a la pandilla 'Sangre Negra' de San Miguelito

La evidencia de la Fiscalía Antipandillas acredita la posible vinculación de esta estructura criminal en la presunta comisión de delitos como drogas, homicidio, posesión ilícita de armas de fuego, robos, entre otras acciones delincuenciales.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas) realizó un operativo este jueves 28 de agosto para desarticular a una pandilla autodenominada “Sangre Negra o Sicilianos”, en el que se logró la aprehensión de 22 personas.

Estos individuos son investigados por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo.

Las diligencias de allanamiento, enmarcadas en la operación “Sigilio”, fueron realizadas entre la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

Según el Ministerio Público, la investigación se inició en marzo de 2025 a partir de reportes sobre la existencia del grupo de delincuentes, que operaban en los sectores de Fátima, el Hueco de Pan de Azúcar y áreas aledañas del distrito.

Durante los allanamientos, se decomisaron 4 armas de fuego, 2 fusiles, 5 componentes de fusil y otros indicios.

La evidencia de la Fiscalía Antipandillas acredita la posible vinculación de esta estructura criminal en la presunta comisión de delitos como drogas, homicidio, posesión ilícita de armas de fuego, robos, entre otras acciones delincuenciales.

Los detenidos serán presentados ante un Juzgado de Garantías para las audiencias de legalización de aprehensión, formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.

Se espera que estas audiencias de solicitudes múltiples se desarrollen en las próximas horas.

