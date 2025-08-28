Expertos advierten sobre el uso de inteligencia artificial en delitos durante Congreso de Seguridad

Dentro del ámbito de la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial encabeza actualmente la lista de herramientas empleadas por organizaciones criminales detrás de diversos delitos que se cometen en todo el mundo.

Panamá/La inteligencia artificial utilizada por bandas criminales en América fue uno de los temas tratados en el Primer Congreso de Seguridad de las Américas, que se desarrolla en Panamá.

Dentro del ámbito de la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial encabeza actualmente la lista de herramientas empleadas por organizaciones criminales detrás de diversos delitos que se cometen en todo el mundo.

“Es parte de estas iniciativas, como buen panameño y experto en temas de seguridad pública y, en este caso, privada, traer a Panamá este tipo de congresos. El Congreso Nacional de Seguridad se realiza en Colombia anualmente. El año pasado fuimos invitados a Barranquilla y de ahí nace la iniciativa para realizar un Congreso de las Américas, precisamente aquí en Panamá, por todas nuestras capacidades como hub logístico, en un ambiente de mucha colaboración e integración, para que presentemos ante el Estado y la seguridad privada todas estas herramientas que hoy en día se actualizan en esta materia”, expresó Oriel Ortega, organizador del evento.

Por su parte, César Rodríguez, presidente del Consejo de Seguridad de Colombia, explicó que los delitos de ciberdelincuencia han aumentado en la región. En ese sentido, señaló que trajeron expertos en la materia que expondrán casos reales: cómo extorsionan desde las cárceles, cómo empresarios son víctimas de chantajes, cómo se roba información al abrir un enlace o al utilizar los teléfonos móviles, donde ciberdelincuentes sustraen datos bancarios.

Vamos a tener casos puntuales en directo con nuestros asistentes, para que lleven esas experiencias a sus países y las puedan aplicar en sus gremios y organizaciones”, agregó.

Rodríguez también advirtió que, aunque todos hablan de ciberseguridad e inteligencia artificial, los verdaderos expertos en la materia aún son pocos en la región.

Los investigadores subrayan que la extorsión mediante llamadas telefónicas tradicionales ha quedado rezagada. Actualmente, los delincuentes emplean inteligencia artificial para clonar voces, imitar rostros y suplantar identidades, afectando a ciudadanos en diferentes países.

Con información de Hellen Concepción.